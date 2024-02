Milan-Rennes 3-0 | Loftus-Cheek | “Siamo messi bene per il ritorno | ma missione non compiuta”

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Europa League Le pagelle di Milan - Rennes 3 - 0 Finisce 3 - 0 a San Siro tra Milan e Rennes. Il migliore è Loftus - Cheek, autore di una doppietta, che merita un 8 in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Buona prestazione per noi, ma lanon è ancora. È una vittoria molto importante eper il, masolo a metà strada”. Lo ha detto il centrocampista del, Rubena Sky Sport dopo la vittoria con due gol personali contro il: “Cerco sempre di divertirmi quando scendo in campo. Sto giocando tanto in questa stagione e mi sento. Ho giocato in diversi ruoli a centrocampo quest’anno. Questa posizione mi consente di essere più vicino alla porta e cerco di farmi trovare libero nell’ultimo terzo per fare gol. Non penso sia così importante pensare al numero di reti che riuscirò a fare, ma si vedrà partita dopo partita. ...