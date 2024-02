Milan | prima Thiaw poi Tomori? Pioli trasforma Loftus E Zirkzee…

prima di sciogliersi all'inizio della seconda frazione, dopo Il Milan continua a macinare gioco, soprattutto sulla destra, dove e dà modo a Pioli di rimettere in gioco anche il redivivo Thiaw al

Europa League, quote da titolo per le italiane: il Milan insegue Liverpool e Bayer Leverkusen, subito dietro Atalanta e Roma: Sensazioni positive per le italiane dopo il primo round degli spareggi di Europa League. Il Milan ha piegato con un netto 3-0 il Rennes, ipotecando la qualificazione.

Milan, è questo il vero Loftus-Cheek: ecco perché regge il paragone con Milinkovic-Savic: Siamo arrivati soltanto alla metà di febbraio e, con ancora 14 partite di campionato da giocare e un`Europa League che offre interessanti prospettive dopo il 3-0.

Daspo per un tifoso, episodio da non credere: è successo prima di Milan-Rennes: Arriva il Daspo per un tifoso. L’episodio avvenuto prima del match di Europa League Milan-Rennes è da non credere.