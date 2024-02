più due valide per le qualificazioni a Euro2024 ma come se l'è Milan - Rennes, i casi da moviola . Nessun precedente con le l'arbitro non ha ammonito alcun giocatore della squadra di Pioli e uno

Milan, Pioli come Sarri e Ruben Loftus-Cheek ringrazia… (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milan, Ruben Loftus-Cheek non si ferma più: altri due goal nella gara di Europa League contro il Rennes. Stefano Pioli come Maurizio Sarri… Buona la prima per il Milan di Stefano Pioli che si impone per 3- 0 contro il Rennes, nella sfida di andata valida per l'accesso agli ottavi di Europa League. Grande merito è da attribuire all'allenatore emiliano, ma non solo. C'è un giocatore che è stato uno dei protagonisti indiscussi della serata, colui che ha aperto le marcature e, poi, non si è poi accontentato, mettendo a segno una doppietta. Stiamo parlando ovviamente di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista in maglia numero 8 ha avuto un grande inizio, poi qualche problema fisico di troppo, ...

