Milan | nuovo premio in arrivo per Zlatan Ibrahimovic |  il motivo

Award ai MTV Video Music Awards e in onore del suo premio ha Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. Il matrimonio non è buttata sulla musica e ad ottobre 2022 ha pubblicato un nuovo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il senior advisor delil prossimo 8 giugno riceverà un, l’ennesimo della sua lunghissima carriera Nel corso della sua lunga carrieraha lasciato il segno ovunque sia andato, dalla Serie A alla MLS. Il bomber svedese è stato un giocatore iconico, autore di alcuni tra i più bei goal della storia della calcio. Per la Nazionale svedese il classe 1981 è stato un punto di riferimento, probabilmente il miglior giocatore di calcio della storia della sua nazionale. Per questo la Federcalcio svedese ha deciso di rendere omaggio a, che il prossimo 8 giugno in occasione dell’amichevole tra Svezia e Serbia verrà premiato per la sua lunga carriera in Nazionale. Con la maglia della Svezia ...