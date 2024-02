Milan | l’urlo di Leao spazza le critiche | con Theo Hernandez coppia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Concluso un primo tempo ottimo di Milano, forse uno dei migliori tempi della stagione. Fantastica la ... (oasport)

38-25 Fallo antisportivo di Satoransky, ma challenge della panchina spagnola 38-25 Uno su due ai liberi ...

Milan under 16 - Natale da urlo! Camarda e Comotto guidano i talenti

Pausa natalizia nei piani alti della classifica per la squadra di Mister Baldo. Il Milan under 16 ha lanciato talenti come Camarda e Comotto (pianetamilan)