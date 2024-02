Poco dopo la mezz'ora altri due cambi per il Milan e tre per il Rennes: Bennacer per Loftus - Cheek e standing ovation per l'inglese, Terracciano per Florenzi, Blas per Matusiwa, Nagida per Dou,

Milan, Loftus Cheek sicuro: «Abbiamo tutto per vincere la Coppa» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes, terminata 3-0. PAROLE – «Missione non ancora compiuta. È stata una buona prestazione per noi, dovevamo vincere per essere in vantaggio in vista del ritorno. Siamo messi bene ma siamo a metà strada ancora. Cerco sempre di divertirmi quando scendo in campo, ho la possibilità di giocare in questo palcoscenico, a San Siro. Mi sento bene, sono libero. Ho giocato in diversi ruoli in mezzo al campo, questa posizione mi consente di essere più vicino alla porta. Cerco di farmi trovare libero nell’ultimo ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Ruben, centrocampista del, nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes Ruben, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida di Europa League contro il Rennes, terminata 3-0. PAROLE – «Missione non ancora compiuta. È stata una buona prestazione per noi, dovevamoper essere in vantaggio in vista del ritorno. Siamo messi bene ma siamo a metà strada ancora. Cerco sempre di divertirmi quando scendo in campo, ho la possibilità di giocare in questo palcoscenico, a San Siro. Mi sento bene, sono libero. Ho giocato in diversi ruoli in mezzo al campo, questa posizione mi consente di essere più vicino alla porta. Cerco di farmi trovare libero nell’ultimo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Milan-Rennes 3-0 nel match d’andata del playoff di Europa League: Il Milan (l’esultanza nella foto dalla pagina Facebook del club rossonero) sconfigge 3-0 il Rennes nel match d’andata del playoff di Europa League, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A segno ... Loftus-Cheek e Leao show a San Siro: il Milan ipoteca il passaggio agli ottavi: Milan-Rennes: cronaca e tabellino del match di Europa League Un raddoppio cercato con insistenza e trovato al terzo minuto della ripresa, ancora con Loftus-Cheek che realizza la sua personale ... Europa League – Milan stellare: Rennes steso 3-0: Comincia alla grandissima l’avventura del Milan in Europa League ... La squadra di Pioli liquida la pratica con la doppietta di Loftus-Cheek e la rete di Leao, mettendosi in stra sicurezza in vista ...

Video di Tendenza