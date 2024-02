Milan | Loftus-Cheek non si ferma più Tutti i voti

MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus - Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Come seguire la Serie A in streaming Le partite

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildi Pioli batte il Rennes per 3-0 grazie ad una grande doppietta di Ruben. Eccodei maggiori quotidiani… Ilha battuto il Rennes per 3-0 nella partita di andata valida per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha sfoderato un’ottima prestazione, ma non si può non dare grande merito ad un giocatore che è stato tra i protagonisti assoluti: Ruben, che ha realizzato una doppietta. La grande gara del numero 8 ex Chelsea è stata riconosciuta da, tanto che i maggiori quotidiani italiani l’hanno premiata conaltissimi nelle loro pagelle. Partiamo, quindi, con il Corriere della Sera: “Devastante: due gol e molto altro. Un ...