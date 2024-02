Milan | Leao | 'Mi mancava il gol Con Theo e Giroud posso giocare a occhi chiusi Scudetto? Non è impossibile'

Milan-Rennes è stata la partita di Rafael Leao . Il portoghese dopo tanto tempo è torna to a segnare a San Siro… Il Milan ritrova Rafael Leao , che ... (dailymilan)

tutto facile per un Milan che nel 2024 continua a viaggiare alla velocità giusta. Con una prestazione che viene lievemente sporcata soltanto d agli ... (sportface)

Milan o, 15 feb. – (Adnkronos) – Tutto facile per il Milan a San Siro contro il Rennes nell’andata del playoff di Europa League . I rossoneri si ... (calcioweb.eu)

Milan - Leao chiede il cambio : elettrodi in panchina - le condizioni

Possibile enorme tegola per il Milan e per Stefano Pioli. Durante la sfida europea contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di... (calciomercato)