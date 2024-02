Milan | Leao acciaccato | ci sarà a Monza?

De Rossi ha mandato in campo prima Celik e poi l'acciaccato Tripletta a San Siro Tutto facile per il Milan a San Siro contro il a segno con una doppietta al 32' e al 47' e Leao al 53'. La

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il portoghese sostituito in Europa League dopo circa 60 minuti per un lieve problema fisico, le sue condizioni Apprensione in casaattorno alle condizioni di, che ieri sera nella sfida di Europa League contro il Rennes è stato sostituito dopo un'ora di gioco per un fastidio fisico e in panchina gli è stata