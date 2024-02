Milan | le possibili avversarie in caso di qualificazione | Liverpool e…

Non ci sono andata e ritorno, ma 8 avversarie dirette stabilite volevo spronarlo dopo le tre partite col Milan . Mai mi sarei LA SCELTA DEL NUOVO ALLENATORE "Thiago Motta era uno dei possibili

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildi Pioli, con la vittoria sul Rennes per 3-0, ha spianato la strada per laagli ottavi. Occhio ale… Ilè partito bene in Europa League e ha battuto per 3-0 il Rennes nella sfida di andata valida per l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Possiamo dire che i rossoneri hanno fatto ciò che dovevano fare, ma che non era scontato. Sì, perché la squadra francese arrivava da 5 vittorie consecutive in campionato e c’erano diverse insidie che potevano mettere in allarme la squadra di Pioli. Così, però, non è stato e adesso la strada è davvero in discesa per l’accesso agli ottavi di finale, visto che il Rennes, per superare ildovrà fare ben 4 goal. Diciamo che i rossoneri hanno lain pugno. Andiamo, quindi, a vedere ...