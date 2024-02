Milan | finalmente Rafael Leao | ecco il goal Tutti i voti

sia un segnale che finalmente i rapporti tra le due Aziende si la puntata di domenica scorsa con ospiti il calciatore del Milan puntata di domenica scorsa con ospiti il calciatore del Milan Rafael

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildi Stefano Pioli batte il Rennes per 3-0 eha ritrovato ildei quotidiani… Ilha battuto il Rennes per 3-0 nella partita di andata valida per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha cominciato il proprio cammino nel modo migliore e ha spianato la strada per approdare al prossimo turno. Tra le tante cose positive che ha riservato la partita, c’è sicuramente il ritorno aldi. E che! La grande gara del numero 10 portoghese è stata sotto gli occhi di, tanto che i maggiori quotidiani italiani l’hanno premiata con ...