Milan | Alessandro Florenzi è l’arma in più di Stefano Pioli | il dato

Highlights: Newcastle - Milan 1 - 2 Al 32' i Rossoneri sbloccano il risultato. Cross pennellato di Alessandro Florenzi e perfetto stacco di testa di Loftus - Cheek, che non dà scampo a Steve Mandanda:

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Contro il Rennes in Europa Leaguesi è dimostrato un elemento fondamentale per ildi: ilRiserva a chi? Nella sfida di Europa League trae Rennesha dimostrato ancora una volta di essere un’alternativa di assoluto livello. Sceso in campo dal primo minuto al posto dell’infortunato Calabria, l’ex Roma è stato attentissimo in fase difensiva e al tempo stesso un pericolo anche nella trequarti avversaria. A dimostrarlo c’è l’assist messo a referto per il primo gol di Loftus-Cheek: cross dalla destra, colpo di testa dell’inglese e rete dell’1-0. Perquesto è il secondo assist stagionale per l’ex Chelsea, l’asse tra i due funziona alla perfezione. ...