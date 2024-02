il tema sarà Massimo Giorcelli che spiegherà come migliorare la ] Navigazione articoli Genova, detenuto impiccato in carcere: la detenuto impiccato in carcere: la Procura apre fascicolo Scuola:

Migliorare la scuola in carcere, in Veneto al via un percorso di formazione. Bussetti: “Valorizzare le persone che vivono e lavorano negli istituti penitenziari” (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Stiamo dando un segnale importante di attenzione della scuola e dei suoi professionisti al mondo delle carceri. Con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, Prap, vogliamo dare nuove opportunità e Valorizzare le persone che vivono e lavorano negli istituti penitenziari”. Con queste parole il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Marco Bussetti, ha inaugurato il percorso di formazione “Incontri regionali di formazione congiunta per personale dell’amministrazione scolastica e penitenziaria in servizio presso gli istituti Penali del Veneto”. L'articolo . Leggi tutta la notizia su orizzontescuola (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Stiamo dando un segnale importante di attenzione dellae dei suoi professionisti al mondo delle carceri. Con il Provveditorato regionale dell’amministrazionea, Prap, vogliamo dare nuove opportunità eleche”. Con queste parole il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il, Marco, ha inaugurato ildi“Incontri regionali dicongiunta per personale dell’amministrazione scolastica ea in servizio presso gliPenali del”. L'articolo .

