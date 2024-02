Michele Misseri parla dopo la scarcerazione | “Sarah Scazzi l’ho cresciuta e uccisa | ma nessuno mi crede”

Il 69enne parla a 'Far West', su Rai 3. E continua a dirsi l'unico colpevole per l'omicidio della nipote: 'Se mi fossi ammazzato Sarah avrebbe avuto

Il 69enne di Avetrana era stato condannato in terzo grado per soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi. Per l’omicidio stanno scontando ... (vanityfair)

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 In mattinata Michele Misseri è ri torna to nella villetta di via Deledda, ad Avetrana, dove si compì l’agghiacciante ... (dayitalianews)

Anticipazioni di ‘Quarto Grado’ di venerdì 16 febbraio: Al centro della puntata anche la vicenda di Sarah Scazzi, la ragazzina di Avetrana assassinata il 26 agosto 2010. Lo zio Michele Misseri, tornato libero dopo la condanna definitiva a 8 anni di ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 16 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla prima puntata della nuova edizione di "The Voice Senior" ...

L'avvocato Latanza a casa Misseri per consigliare il suo assistito: E' tornato nella villetta di via Deledda ad Avetrana, Michele Misseri sebbene nelle scorse ore il suo legale aveva detto che il momento il rientro nella casa del delitto - dove il 26 agosto 2010 fu ...