Mi sembra di guardare un fenomeno | Jannik Sinner | Daniele De Rossi incantato in tv

Anche se non capisco niente di tennis, quando il guardo mi sembra di guardare un fenomeno"

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È andato in studio per parlare della sua Roma dopo il pari in Europa League per 1-1 sul Feyenoord, ma è rimastoquando in studio a Sky hanno staccato su, che stava vincendo al secondo set nei quarti di Rotterdam contro il francese Monfils. È successo al tecnico della RomaDea cui poi hanno fatto una domanda dallo studio: "Questo ragazzo,, può essere un modello? Qual è il suo segreto?”. E Deha risposto: “Io di tennis non capisco niente — dice sorridendo — però posso dire che quanto ac'è più di un motivo perché possa essere un esempio. Soprattutto se arrivi a fare quello che fa lui”. A dirlo è un professionista esemplare, che ha sempre scelto la Roma in carriera, prima di chiudere al Boca ...