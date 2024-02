Meteo | è ancora primavera | ma l’anticiclone sta per cambiare rotta

E' normale che dopo l'Equinozio di Primavera, con le ore di luce la campanella dell'allarme meteo ha suonato con almeno 10 anni inciderà anche sulle prossime stagioni che si prevedono ancora una

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’alta pressione continua ad avere la meglio sull’Italia: la fase di tempo insolitamente mite sta toccando l’apice con valori praticamente primaverili, tipici di metà o fine marzo. Le condizionirestano stabili con assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore lieve aumento.Leggi anche: Previsioniper Carnevale e San Valentino: arriva lain tutta Italia Anticiclone in ritirata Il caldo anomalo si sta facendo sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si trova oltre i 3.000 metri di quota. Nel corso del weekend il campo di alta pressione tenderà parzialmente ad indebolirsi, consentendo il passaggio di una debole perturbazione atlantica: i fenomeni associati saranno pero modesti limitandosi al passaggio di nuvolosità piogge solo sporadiche e qualche debole nevicata solo ...