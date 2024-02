Metauro Academy super Vinto il titolo regionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) LaBasketè campioneunder 13 del femminile. Le ragazze allenate da coach Laura Fabbriano l’ultimo ostacolo e battono la Feba Civitanova anche nella gara di ritorno (all’andata finì 22-65). Di fronte ad un Palasport di Acqualagna gremito di amici, famiglie e appassionati di tutta la vallata, le giovani atlete non mollano, dimostrando come questosia più che meritato. Anche quando le avversarie, più alte e forti fisicamente, fanno valere i propri centimetri in difesa intasando l’area, le locali si adattano e trovano la chiave giusta per rispondere: pressione sulla portatrice e anticipi in difesa; circolazione di palla e testa alta in attacco. Alla fine l’urlo liberatorio insieme ai 300 del Palas. Un grido che da Acqualagna echeggia a ...