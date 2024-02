Meritata pausa per Pistoia in vista del rush finale

Intanto continua a godersi la meritata pausa alle Maldive prima di cimentarsi nell'impegnativo periodo di prove per l'inizio del suo imminente show . Michelle non vede l'ora di tornare sul piccolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Essere al gran ballo delle prime otto della classe è stato bello per, emozionante, un riconoscimento per quanto fatto nella prima parte di stagione partendo da neo promossa, una scarica di adrenalina per un gruppo giovane in cerca di un posto al sole. L’Estra, purtroppo, ha ballato solo una notte in uno scenario bellissimo con l’Inalpi Arena tirata a lucido per l’occasione, con i tifosi biancorossi al loro posto come sempre non hanno fatto mai mancare il sostegno alla squadra. L’inizio della partita contro Venezia ha fatto sperare chepotesse scrivere una bella favola. E invece senza aspettare lo scoccare della mezzanotteè tornata con i piedi per terra, consapevole che per poter essere la reginetta del ballo la strada sia ancora lunghissima. I biancorossi hanno lottato, sono stati competitivi per buona parte ...