Meret non ha convinto | possibile la cessione in estate

Big match nella domenica della 24ª giornata, Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una partita importante per la lotta Champions League.... (calciomercato)

La Roma vuole Meret : il contratto scade a giugno se non raggiunge il 70% delle presenze (ora è a 68). Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma ha ... (ilnapolista)

Ballottaggio Meret - Gollini : Walter Mazzarri ha già deciso chi scenderà in campo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Sabato alle ore 15 andrà in ... (spazionapoli)

Meret titolare con Genoa, ma futuro incerto: Spunta una clausola nel contratto: Meret titolare col Genoa, ma c'è incertezza sul futuro: nel suo contratto una clausola per il rinnovo automatico legata alle presenze stagionali.

IL MATTINO - Meret potrebbe partire a fine stagione, Caprile può essere il suo sostituto: Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Alex Meret, portiere del Napoli: "Per Meret è l'ora degli esami di maturità: o rinnova o va via a fine anno. Da qui non si scappa. E Caprile, adesso all'Empo ...

Meret, cessione possibile: un motivo spinge il Napoli a valutare l'addio: I piani futuri non sono ancora ben delineati, soprattutto perché si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in tutti i settori.