Meret | la verità sulla clausola | scenario a sorpresa per il futuro

Anche Meret sembra orientato a seguire la stessa strada. E allora Sulla stessa lunghezza d'onda Bruscolotti: "Osimhen è già andato La verità è che oggi una società può perdere un calciatore a

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Spunta un nuovo dettaglio dal contratto di Alex. Il portiere è il Napoli saranno ancora legati durante la prossima stagione? Ultimi allenamenti e prove tattiche prima di scendere in campo domani pomeriggio. Per la 25esima giornata di campionato gli azzurri affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino. Ottimo il campionato dei rossoblu che, se non si fossero fatti rimontare più volte nei finali di gara, adesso occuperebbero una posizione più alta in classifica. Sarà certamente una sfida ostica per gli uomini di Walter Mazzarri che invece vengono dalla sconfitta esterna contro il Milan. Bisognerà dimenticare quanto più in fretta possibile gli errori di San Siro. Quella di domani alle 15 contro il Genoa sarà l’ultimo impegno in campionato prima di affrontare il Barcellona in Champions League. L’incrocio europeo contro i catalani sarà certamente decisivo sia per la ...