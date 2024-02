Meret | c’è un’opzione di prolungamento automatico del contratto se gioca almeno il 70 per cento di partite

Il nome che piacerebbe è quello di Alex Meret , che al Napoli sembra essere alla fine di un ciclo. L'estremo difensore è in scadenza con gli azzurri che, però, eserciteranno l'opzione di rinnovo per

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Domani contro il Genoa dovrebbe tornare tra i pali del Napoli Alex. Dopo un lungo periodo di assenza a dovuto ad un infortunio il portiere azzurro è pronto a tornare anche in vista della sfida Champions di mercoledì col Barcellona. Il ritorno di Alex, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è importante anche in chiave rinnovo che non è ancora arrivato. Ila rosea però svela una curiosità interessante: C’èdidelche si attiva inche disputail 70% diIl ritorno di“Un ritorno che sa molto di rinnovo, ma non necessariamente di permanenza. Sembra un paradosso, eppure non c’è da sorprendersi. Riprendere il proprio posto a difesa della porta del Napoli ha molte implicazioni per Alex ...