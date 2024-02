Merce contraffatta Esercente denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un commerciante, centinaia di prodotti illegali sequestrati, tra cui maschere e costumi di carnevale. E’ questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Fermo che, in occasione della ricorrenza del carnevale, ha proceduto al sequestro e al ritiro dal mercato di centinaia di prodotti indebitamente esposti in vendita, contraffatti e in violazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti. A seguito di un accesso presso un esercizio commerciale dedito al commercio di abbigliamento e prodotti casalinghi, i finanzieri del Gruppo di Fermo hanno sequestrato diverse centinaia di prodotti, tra cui maschere, parrucche e altri accessori di carnevale - perlopiù destinati ad un’ampia platea di consumatori minorenni - in quanto privi delle etichettature ed informazioni minime previste dal codice del consumo, quali quelle riguardanti la composizione, la ...