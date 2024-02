Mercati del carbonio | di cosa si tratta e che ruolo hanno

ha portato al rilascio di una quantità significativa di carbonio Le conseguenze del cambiamento dell'Amazzonia da foresta pluviale merci illegali e legname contrabbandati verso i mercati esteri.

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’importanza di taliverso un’economia net zero secondo uno studio Deloitte Se a molti è chiaro il concetto di emissioni inquinanti di CO2, forse non tutti sannosiano idel. In sintesi, sidi uno strumento mediante il quale viene fissato il prezzo per tonnellata di CO2 prodotta, in modo