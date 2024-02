Meloni | cordoglio per la vittime a Firenze | seguo con apprensione

"A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze.

Crollo Firenze, Meloni: terribile tragedia, seguo situazione: Roma, 16 feb. (askanews) – “A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ri ...

Incidenti sul lavoro Italia: sinistro a Firenze, 1 morto e 3 feriti, primo bilancio: È di un morto, tre feriti e altre tre-quattro persone ancora non estratte dalle macerie il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto stamani in un cantiere a Firenze (Toscana) dove è in corso la c ...

Incidente in un cantiere a Firenze. Un morto, tre feriti e vari dispersi: A seconda delle fonti sarebbe ceduto un muro di contenimento o crollata un'impalcatura. Il cantiere concernerebbe la realizzazione di un supermercato. Sul posto sono intervenuti polizia, soccorritori ...