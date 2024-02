Meloni | sulla morte di Navalny venga fatta piena chiarezza

"La morte di Alexei Navalny, durante la sua detenzione, è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante

Anche così riformulata, secondo l'ultima proposta approvata dai leader della maggioranza di governo, la riforma del Premierato non piace proprio ... (ilgiornaleditalia)

A poche ore dal dibattito alla Camera i dem puntano a legittimare la Schlein come unica antagonista della premier. Il testo della mozione tra ... (ilgiornale)

La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Meloni si sono sentite al telefono per parlare della situazione in Medio Oriente, nel giorno in cui ... (fanpage)

La Lega continua a proporlo, Forza Italia e Fratelli d'Italia continuano a opporsi: il terzo mandato per i presidenti di Regione sta di nuovo ... (fanpage)

E’ un Mario Draghi sorprendente quello che ieri, a Washington, ha parla to a lungo dell’economia mondiale mostrandosi molto critico su quella ... (secoloditalia)

Gioia Tauro. Firmato accordo FSC tra Meloni e Occhiuto, alla Calabria oltre 2,5 miliardi: MELONI: “CONTENTA CHE LA CALABRIA SIA LA PRIMA REGIONE DEL ... Non possiamo fare mezzo passo indietro sull’Accordo di coesione. Questi sono i fondi che ci consentono di investire per far sì che tutti ...

Assessore regionale Filippo Pietropaolo (FDI) su presenza Giorgia Meloni in Calabria: Assessore regionale Filippo Pietropaolo (FDI) su presenza Giorgia Meloni in Calabria per sottoscrizione Accordo di Coesione ...

Meloni e Occhiuto firmano l’accordo per il Fondo Sviluppo e Coesione Calabria, 2,5 miliardi le risorse: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, hanno firmato, nel porto di Gioia Tauro l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Alla c ...