14.00 Meloni: fondi coesione contro i divari "I fondi di sviluppo e coesione sono lo strumento principale per combattere i divari tra i territori. Non possiamo permetterci di non spenderli". Così la premier

14.00 "I fondi di sviluppo e coesione sono lo strumento principale per combattere i divari tra i territori. Non possiamo permetterci di non spenderli". Così la premier Meloni in Calabria per la firma dell'accordo per lo sviluppo e coesione "Tutti i presidenti di Regione collaborano,tranne uno",riferendosi a De Luca. "Il governo non ha avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per accorgersi delle difficoltà". Assegnate più risorse con la revisione del Pnrr, dice Meloni. "Cordoglio e vicinanza del governo per i morti sul lavoro a Firenze"

