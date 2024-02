Meloni firma il patto con la Calabria | “La ricetta per il Sud | infrastrutture di cittadinanza”

E poi un botta e risposta a distanza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è a Gioia Tauro per la firma del Patto di Coesione . "Forse se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un’iniezione di speranza e di concretezza per il Sud. Finanziamenti virtuosi sui progetti ‘veri’, lotta gli sprechi all’insegna della responsabilizzazione. Dal Porto di Gioia Tauro per ladell’Accordo per lo Sviluppo con il governatore della, Roberto Occhiuto, la premier Giorgiariassume il cambio di rotta dell’esecutivo. Che significa utilizzare i fondi mai spesi prima, credere e investire nel potenziale dato “dal coraggio, dall’operosità e dalla forza del Sud per metterlo in condizioni di lavorare ad armi pari”.didi coesione e sviluppo con laNon solo promesse. L’accordo porterà alla Regione2,2 miliardi di euro. Il Fondo prevede finanziamenti legati alla riqualifica delle ...