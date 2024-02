Meloni castigata dalla Cei | “L’hotspot in Albania? Soldi buttati in mare”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’accordo Italia-è uno dei grandi successi del governoche continua a cercare di salvare la faccia di fronte ai fallimenti in campo migranti. La diminuzione degli sbarchi, promessa in campagna elettorale, si è dimostrata una questione più complessa del previsto da risolvere. Un insuccesso che brucia al premier, che tenta in tutti i L'articolo proviene da Il Difforme.