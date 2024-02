(Di venerdì 16 febbraio 2024)avrebbe chiamato la cognata. La notizia, resa nota dal settimanale statunitense Us Weekly, rientrerebbe in un'ampia strategia di potenziale riavvicinamento dei duchi di Sussex a Buckingham Palace.

Non si muove foglia che… Meghan Markle non voglia. A guardare i Sussex, si dovrebbe modificare così il famoso detto secondo cui qualunque cosa accada ... (amica)

Meghan Markle e Harry sono in Canada per celebrare gli Invictus Day e la Duchessa del Sussex non perde occasione per mettersi un mostra con un look ... (dilei)

Dopo mesi in cui sono apparsi poche volte sotto la luce di riflettori, scatenando così differenti rumors, i Duchi di Sussex sono volati in Canada ... ()

Harry e Meghan negano tutto “Non ci stiamo lasciando”: Harry E Meghan hanno recentemente affrontato speculazioni sul loro viaggio in Canada, enfatizzando la loro determinazione a continuare il lavoro e le cause a loro care. In Canada per gli Invictus Game ...

Meghan Markle telefona a Kate Middleton: perché l’attrice vuole chiarire con la principessa: Meghan Markle avrebbe chiamato la cognata Kate Middleton. La notizia, resa nota dal settimanale statunitense Us Weekly, rientrerebbe in un'ampia strategia ...

Le nuove foto di Harry e Meghan Markle, in Canada per gli Invictus Games: In attesa dell'edizione 2025 dei Giochi, i duchi di Sussex hanno partecipato insieme agli atleti a una tre giorni di allenamenti. Ai progetti di coppia si affiancano anche iniziative personali, come i ...