Medvedev perde 750 punti | il regalone per Sinner | colpo che fa la storia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per Jannikl'assalto al terzo posto della classifica mondiale dei tennisti del circuito ATP sta transitando velocemente dal periodo delle possibilità a quello della realtà. E non solo per i suoi meriti sportivi, con la striscia vincente del 2024 e il trionfo agli Australian Open, ma anche per gli inciampi altrui. E sarà, infatti, proprio Daniil, l'avversario battuto in finale a Melbourne, a servire su un piatto d'argento un pacchetto di 750facili al tennista altoatesino per consentirgli di salire sul terzo gradino del podio mondiale. Dopo la sconfitta alla Rod Laver Arena, infatti,ha ritenuto opportuno ristabilirsi sia dal punto di vista fisico che mentale. La sconfitta patita dagli ha ricordato quella di due anni prima contro Nadal, avvenuta con la medesima ...