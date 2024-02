in due sull'eventuale efficacia per la pacificazione del Medio due sull'eventuale efficacia per la pacificazione del Medio Oriente il 66% degli elettori del PD ritiene che la vittoria di Biden

Medio Oriente, Biden chiama Netanyahu: no a un attacco a Rafah senza tutelare i civili (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e gli ha ribadito l'opposizione degli Stati Uniti ad un attacco a Rafah "senza tutele per i civili palestinesi" . Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Biden, si legge nel comunicato Usa, "ha ribadito che l'operazione militare non può procedere senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza... Leggi tutta la notizia su feedpress.me (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente americano Joehato il premier israeliano Benjamine gli ha ribadito l'opposizione degli Stati Uniti ad untutele per ipalestinesi" . Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota., si legge nel comunicato Usa, "ha ribadito che l'operazione militare non può procedereun piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza...

