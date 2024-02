per il Servizio sanitario nazionale potranno restare a lavoro per il Servizio sanitario nazionale potranno restare a lavoro fino ai La platea dei medici a cui è rivolta la misura La norma come

Medici al lavoro fino a 72 anni? I sindacati: "Inutile, non ridurrà l'uso dei gettonisti". Sigle divise sul prolungamento dello scudo penale (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutti d'accordo sullo spostamento dell'età pensionabile dei camici bianchi a 72 anni: non avrà alcun impatto sulla grave carenza di personale negli ospedali, né sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. Per ottenere questi risultati, bisognerebbe per prima cosa contrattualizzare gli specializzandi. Sul prolungamento dello scudo penale per i Medici, invece, le opinioni delle Sigle sindacali sono discordanti. Per alcuni sarà solo "un pannicello caldo che non servirà a nulla", per altri "un segnale importante e coraggioso". I sindacati hanno accolto così gli emendamenti di ambito sanitario contenuti nel decreto Milleproroghe, approvati dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera il 14 febbraio.

