Mbappé non costerà più di Bellingham o Vinicius e arriva con umiltà | il Chiringuito prova a rasserenare

difficile ma non impossibile I tifosi della Juve su ipotesi addio Allegri: 'Max non si tocca' Messi e Neymar , costerà caro al tecnico ex Tottenham. Psg: Zidane testa di serie n°1, Allegri subito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024)nonpiù di, ilgli animi. L’arrivo dia Madrid (probabilissimo ma non ancora certo, la firma non c’è) non porta con sé solo conseguenze positive. Ce ne sono anche altre da gestire. Sia nello spogliatoio sia nell’ambiente che non ha dimenticato il tradimento di due estati fa quando all’ultimo momento il francese venne meno alla parola data e “appese” Florentino Perez cedendo alle lusinghe di Macron e del Psg.a Madrid è visto non solo come un fuoriclasse, come un calciatore strepitoso, ma anche come una primadonna che si considera più del Madrid. Un atteggiamento considerato il non plus ultra dell’oltraggio. Florentino sa bene che l’arrivo del francese ...