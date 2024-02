Mbappè e il Real Madrid finalmente sposi

La stella del calcio parigino, 25 anni, è stata ampiamente collegata a un trasferimento al Real Madrid , con cui si diceva già la scorsa estate Mbappé fosse in trattativa per la stagione 2024 - 25.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo due anni di corteggiamento Kyliane ilsono pronti ad unirsi. L’attaccante francese ha comunicato al Psg la volontà di non rinnovare il contratto, il che fa pensare ad un matrimonio imminente con il. MBAPPE’ E IL: NEI PROSSIMI MESI L’UFFICIALITA’ Sarà dunque addio tra i parigini e la loro stella più rappresentativa., infatti, ha scelto di non far valere la clausola di rinnovo contrattuale in scadenza a giugno 2024. L’ufficialià sarà comunicata verosimilmente più avanti, quando le parti avranno trovato le modalità per rescindere un contratto faraonico. Ricordiamo, infatti, che il giocatore nel 2022 aveva sottoscritto un accordo di circa 630 milioni di euro per due stagioni, un biennale con ...