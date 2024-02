Mbappé al Real significa il ritorno al passato più glorioso E questa volta ‘galàcticos’ saranno soprattutto gli affari

D'altronde se l'Inter ha giocato a testa alta l'ultima finale di Champions League con una squadra costruita con tanti parametro zero significa che il pallone è fatto di altro e che alla fine è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Due elementi spiccano nelle prime reazioni a caldo alla notizia che Kylianlascerà a fine stagione il PSG e che il suo nuovo club, al novantanove virgola novantanove per cento, sarà ilMadrid: le valutazioni tecniche che hanno fatto rispolverare il termine Galàcticos riferito al club di Florentino Pèrez e una girandola di cifre relative al contesto economico divicenda. Premesso che il fuoriclasse francese si aggiungerà a un copione ricco di star di levatura mondiale come Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Kroos – in scadenza, ma il tedesco potrebbe prolungare il contratto -, Modric – il croato, 39 anni il 9 settembre, dovrebbe invece chiudere la sua avventura con i Blancos -, Valverde e Diaz, guidati da un allenatore come Carlo Ancelotti, l’aspetto più intrigante distoria ...