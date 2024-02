Mazzarri Niente tabelle Champions | pensiamo a vincere

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Il Napoli può recuperare 7 punti, ma deve essere concreto in attacco", dice il tecnico azzurro NAPOLI -al momento distante sette punti. Tanti, ma non irrecuperabili e il Napoli continua a crederci anche se il tecnico azzurro, Walter, non ha intenzione di mettersi a fare calcoli.

niente conferenza stampa di vigilia, prima di Lazio – Napoli, per Walter Mazzarri : il tecnico di San Vincenzo prenderà parola in un secondo ... (spazionapoli)

Riunione di mercato tra De Laurentiis, Mazzarri e Meluso: decisione di non acquistare Pérez dall’Udinese, conferma per Ostigard. Occhi su Colpani ... (napolipiu)

Napoli-Genoa, Mazzarri vuole Osimhen: «Ma vediamo come sta. Champions Si può ancora fare»: «Sarà dura. Come sempre» dice Walter Mazzarri. Il Genoa è l'unico pensiero, una partita - come tutte - che il Napoli non può non vincere.

Corsport – Kvara strega il Barcellona: c’è anche lui nella lista della spesa blaugrana: L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell'interessamento del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia: "Era fatale che ac ...