segnalava come quasi 1 alunno di quinto superiore su 10 - il 9% d - non avesse svolto le ore Resta comunque il fatto che, in sede di colloquio orale di Maturità, la commissione possa chiedere lo

Maturità 2024, non sarà obbligatoria l’Alternanza scuola-lavoro. Le novità (Di venerdì 16 febbraio 2024) Maturità 2024 anche senza l’Alternanza scuola-lavoro – Parliamo delle novità circa l’esame di Maturità del 2024, e lo facciamo con un certo anticipo, prima che gli studenti – e in certi casi anche i genitori – si facciano prendere dall’ansia. È, effettivamente, un po’ presto, però un primissimo cambiamento nella formula già lo conosciamo: l’Alternanza scuola-lavoro rimarrà oggetto di una parte del colloquio orale, ma non sarà più un requisito obbligatorio per accedere alla prova.



Leggi anche: Si torna a scuola! Ecco tutti i bonus 2024 per le famiglie con figli in età scolare Alternanza scuola-lavoro, cosa ... Leggi tutta la notizia su urbanpost (Di venerdì 16 febbraio 2024)anche senza– Parliamo dellecirca l’esame didel, e lo facciamo con un certo anticipo, prima che gli studenti – e in certi casi anche i genitori – si facciano prendere dall’ansia. È, effettivamente, un po’ presto, però un primissimo cambiamento nella formula già lo conosciamo:rimarrà oggetto di una parte del colloquio orale, ma nonpiù un requisito obbligatorio per accedere alla prova.Leggi anche: Si torna a! Ecco tutti i bonusper le famiglie con figli in età scolare Alternanza, cosa ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza