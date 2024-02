Maturità 2024 | gli studenti sceglieranno una traccia di attualità | il 34% svolgerebbe il tema senza conoscere gli argomenti proposti

E' online la pagina del Ministero dell'istruzione e del merito dedicata alla Maturità 2024 . Per il 2024 si conferma lo stesso impianto: due prove ... (orizzontescuola)

Per l’ammissione all’esame di maturità dal 2024 non è obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro

Novità per il mondo della scuola nel decreto Milleproroghe: l'ex alternanza scuola lavoro, i Pcto, non saranno obbligatori per accedere all'esame di ... (fanpage)