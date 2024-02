l'ottantesimo anniversario alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con in grande sinergia, in questi anni hanno provato a far uscire questa città da una tendenza all'oblio e

Mattarella: c'è tendenza a sostituire potere delle armi al dialogo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – "Rivolgo un saluto cordiale agli organizzatori e ai partecipanti alla conferenza che il Soft Power ha significativamente scelto di tenere quest'anno in India. Le riflessioni delle espressioni migliori della società civile contribuiscono in maniera rilevante a inquadrare i processi della geopolitica del presente, soprattutto in un mondo dilaniato da conflitti, indicativi di una tendenza a sostituire il potere delle armi – l'hard power – alla persuasione e al dialogo". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla India Soft Power Conference in corso nel Kerala, organizzata dal presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli su invito di Amitabh Kant, Sherpa del G20 per il Presidente ...

