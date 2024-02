MasterChef Italia 13 - in onda stasera su Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - prepara il suo viaggio attorno al mondo alla scoperta di ingredienti inediti

MasterChef Italia Sky NOW - Viaggio tra sapori globali e Cinema, la Top 5 Si Avvicina alla Finale! ??? (Di venerdì 16 febbraio 2024) La bellezza del Viaggio: quello fisico, fatto alla scoperta di luoghi sconosciuti (e, visto che siamo nelle cucine di MasterChef Italia, anche di ingredienti sorprendenti e mai visti); e quello mentale, fatto con la fantasia, grazie al Cinema. Si può riassumere così la serata di ieri dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, e l'itinerario di questo Viaggio ha portato alla formazione della Top 5 dei cuochi amatoriali di quest'anno: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti,hanno fatto togliere il grembiule a un solo aspirante chef - Kassandra, barista 25enne di origini spagnole che vive a Milano – portando con sé quindi Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara al penultimo appuntamento di questa stagione, atteso per ...

