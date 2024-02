MasterChef Italia 13 | le pagelle della decima serata | lo spettacolo deve ancora continuare

Credits: Sky Altre notizie su: Masterchef MasterChef 13 MasterChef Italia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Come faremo, ora, senza Settimino? Questa era la domanda che incombeva angosciante su di noi primavisionedi13. Eppure, il dolore per il senso di vuoto lasciato dal gustevole pizzicagnolo pugliese è stato subito sedato con una serie di prove memorabili per la MasterClass. Alla fine di una puntata emozionante a lasciare la gara è stata Kassandra. Ma cosa c’è stato di tanto speciale nelladel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy? Anzitutto, la possibilità per le e gli aspirantidi fare un giro del mondo in 80 ingredienti (più o meno). Dalla Mistery Box internazionale, all’Invention Test al cospetto di chef israeliano Assaf Granit. Fino all’esterna ...