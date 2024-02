MasterChef Italia 13 | due chiacchiere con l’eliminato tra contaminazioni e street food

Non dico di più perché sono scaramantica." MasterChef Italia 13: rapporto burrascoso con Michela che una volta fuori da MasterChef "Io e Michela siamo due persone molto competitive , lei è come

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La nostra intervista all'eliminato di questa settimana di13, che è uscito dopo una serata molto difficile tra cucina fusion, cinema e. Un viaggio in giro per il mondo, è stata questa la tematica che ha guidato le sfide della scorsa serata di13, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì e in streaming su NOW. Nella Mistery Box gli aspiranti chef hanno trovato ingredienti provenienti dai cinque continenti con i quali creare una preparazione in base alla corretta attribuzione dei paesi di origine. A giudicarsi un vantaggio al successivo Invention Test è stata Eleonora con un piatto vegetariano che ha conquistato i palati dei giudici. Lo Chef Assaf Granit, una stella Michelin per …