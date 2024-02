MasterChef 13 | chi sono i 5 finalisti

Gli assaggi sono cominciati da Gelato dolce un po' salato di La settimana prossima proseguiranno le sfide di MasterChef Italia: Chi riuscirà a guadagnare un posto nella sfida finale?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024)13 vola verso le battute finali e tra eliminazioni a sorpresa, esterne in luoghi pieni di fascino e storia (l’ultima, bellissima, al Museo del Cinema di Torino) e concorrenti sempre più provati fisicamente e psicologicamente, abbiamo i nomi dei fantastici 5: Eleonora Riso, Michela Morelli, Antonio Mazzola, Sara Bellinzona e Niccolò Califano. Tre donne e due uomini, dai 24 ai 44 anni, diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, storia personale e professionale, ma accomunati dall’amore per la cucina e il sogno di poter far diventare la propria passione il lavoro della vita. Antonio, geometra siciliano che vive in Germania e sogna di tornare nella sua terra e aprire un ristorante a Cefalù; Eleonora, timida e irresistibile cameriera toscana che vorrebbe fare il grande salto, ora che ha finalmente imparato a ...