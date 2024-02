Mastella su manifestazione Roma | “Violato rispetto delle istituzioni | solidarietà alla premier Meloni”

dal palco allestito a piazza Santi Apostoli, a Roma, che ha dato cittadino di Benevento e leader di Noi di Cento Clemente Mastella Insomma, ha concluso De Luca, 'la manifestazione di oggi è per

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sui fatti di: devo dissociarmi dai modi e dalle forme che ad un certo momento la protesta ha assunto, 16 febbraio 2024 – “Il Consiglio comunale di Benevento, per primo in Campania, si è espresso contro la riforma dell’autonomia differenziata. Per questa ragione – scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente– e poiché condivido le forti perplessità sulla riforma, del resto evidenziate anche dChiesa italiana, ho partecipato stamanedi. Ma devo dissociarmi dai modi e dalle forme che ad un certo momento la protesta ha assunto. Il Rubicone del sacralepersone che le incarnano non può e ...

Autonomia: sindaco Benevento, legge irrazionale e fonte di disuguaglianze: Però quella contro l'autonomia differenziata è una battaglia giusta". Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso della manifestazione a piazza Santi Apostoli, a Roma. (Rer) ...

