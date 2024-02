Massimo Bossetti | è finita | cosa ha deciso oggi la Cassazione sul caso Yara

Yara Gambirasio, la Cassazione: «Inammissibile l'istanza su analisi reperti». Il legale di Bossetti: «Il potere vince sempre»: La data era annunciata da tempo e puntuale è arrivata la risposta della Cassazione: l'istanza con la quale i legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo ...

Caso Yara, difesa Bossetti sconfitta in ricorso Cassazione: niente analisi sui reperti: (Adnkronos) - La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio esce sconfitta dal ricorso in Cassazione. La difesa non potrà analizzare i reperti della vit ...

Omicidio Yara Gambirasio, il no della Cassazione sull'analisi dei reperti. Il legale di Bossetti: «Il potere vince sempre»: «Inammissibile». Così è stata giudicata dalla Cassazione l'istanza con i quali i legali di Massimo Bossetti chiedevano chiedevano di poter analizzare i ...