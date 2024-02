Martina Franca | sopralluogo stadio Pergolo in vista del Consiglio Comunale che si occuperà del progetto finanziato con fondi PNRR

presso la sede della Protezione Civile di Martina Franca (TA), **Prova di Triage**: Simulazione di sopralluogo in evento

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina il Sindaco Gianfranco Palmisano, l’Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini e allo Sport Vincenzo Angelini, alcuni componenti della Commissione consiliare Lavori Pubblici Antonio Sabato (Presidente), Oronzo Basile (Vicepresidente), Antonio Curia, Gianfranco Castellana e Mina Fumarulo, i Consiglieri comunali della maggioranza Angelita Salamina e Francesco Guarini e dell’opposizione Grazia Lillo, il Consigliere Regionale Renato Perrini, hanno effettuato unallo. La verifica in loco è stata effettuata per fare il punto della situazione delle progettazioni e dei lavori attualmente in corso alloin considerazione deldi martedì 20 febbraio che vede fra i punti ...

Lavoro nero in provincia di Taranto, GdF individua 14 lavoratori non dichiarati e 2 irregolari: Una serie di irregolarità lavorative in diversi esercizi commerciali (Manduria, Martina Franca, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Palagiano e Ginosa). Le indagini hanno riguardato vari settori, inclu ...

Quattordici lavoratori "in nero": Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 14 ...

Taranto, la Guardia di Finanza scopre quattro lavoratori in nero: Sono stati verbalizzati 12 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare e per aver corrisposto ai dipendenti emolumenti ricorrendo a modalità non tracciabili ...