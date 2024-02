Marposs lanciata in orbita sul razzo Falcon 9 di Space X

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

azienda leader nella fornitura di soluzioni all'avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, arriva nello spazio. Lo fa attraverso il micrometro laser di alta precisione per la misura di diametro che è stato integrato con successo in una linea automatica per la produzione di fibra ottica in funzione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il micrometro laser è stato lanciato incon l'ultima missione di rifornimento Nasa Cygnus NG-20, attraverso il9 dellaX, lo scorso 30 gennaio dal KennedyCenter di Cape Canaveral (Florida - Usa). Il progetto, ideato dall'americana Flawless Photonics inc., mira a testare i suoi processi di trafilatura del vetro in condizioni di microgravità per produrre fibre ottiche Zblan prive dei ...