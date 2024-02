Mark Zuckerberg critica l’Apple Vision Pro; afferma che il Meta Quest 3 è il miglior visore

Stando al punto di vista di Mark, Meta Quest 3 è un dispositivo Zuckerberg non nega che Vision Pro abbia un hardware ' tuttavia critica l'ergonomia del visore e la mancanza di contenuti per

Facebook compie vent’anni . Il 4 febbraio 2004, l’allora ventenne Mark Zuckerberg lanciò The Facebook .com dal suo dormitorio di Harvard. Ma è una ... (linkiesta)

New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: “danni alla salute mentale di bambini e ragazzi”: Non sono bastate le scuse pubbliche pronunciate davanti alla commissione del Senato il mese scorso dal Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, la città di New York ha deciso di portare in tribunale TikTok, ...

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg prova Apple Vision Pro e lo confronta con Quest 3: Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha finalmente provato Vision Pro di Apple e lo ha confrontato con il suo Quest 3 in un video su Instagram. La competizione tra Meta e Apple promette innovazioni intere ...