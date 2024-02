Mare Fuori | le storie vere dei personaggi della serie | “Avevano altri nomi”

le storie societarie del momento e i protagonisti dell'attualità la cittadina arroccata su una rupe di tufo protesa verso il mare, "Il mercato immobiliare, ad esempio, è fuori controllo " spiega

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alcune dellediche vengono raccontate sullo schermo non sono frutto di invenzione, o almeno le vicende di Ciro, Viola, Daditza e Pino sono ispirate alledi ragazzi conosciuti dalla sceneggiatrice Cristiana Farina nel corsosua esperienza come volontaria nel Carcere di Nisida. La sceneggiatrice a capo del progetto ha raccontato infatti al Corriere del Mezzogiorno, che durante la sua esperienza come volontaria nel noto carcere campano, ha conosciuto alcuni ragazzi che hanno ispirato itelevisiva: “La storia, in qualche modo, era già lì, e anche i suoi protagonisti. Ciro, Viola, Naditza e Pino io li ho conosciuti davvero....