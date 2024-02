Mare Fuori 4 | perchè Rosa Ricci non sposa Carmine?

Articoli più letti Sangiovanni: "Mi fermo, non ho le energie fisiche e mentali per portare avanti la mia musica" di Stefania Saltalamacchia Maria Esposito, l'amatissima Rosa Ricci di Mare Fuori ha un

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In4,noninterrompendo la cerimonia del matrimonioWanda di Salvo le mostra un video delle telecamere di sicurezza che ritraggono Edoardo lasciare la stanza di Don Salvatore.capisce che il ragazzo ha ucciso suo padre e decide di rimanere a Napoli per vendicare questa morte e onorare il nome dei. Al contrario,decide di partire con Futura per proteggerla, ma sembra che la loro storia d’amore non sia destinata a finire qui, come dimostra il gesto diche manda un bacio a, da lei accettato e tenuto vicino al cuore. Nel gran finale di4 – qui trovate la nostra recensione ...